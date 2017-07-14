Galatasaray'da Sneijder'le yollar ayrıldı!
Galatasaray yönetimi Wesley Sneijder ile ilgili kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı yıldızla yolları ayırma kararı aldı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:07
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 16
Yorum
gökhan gs nin turu geçeceginden emin olmayın
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Acemi şansı
Toplam 117
Yorum
serdar akay bu yönetim ve tudor gitse, bu ikisi cenk ergün ve emre utkucan kaldığı sürece YEMİN EDERİM gs sürünmeye devam eder.bekleyin v görün
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Fenerbahçe’nin olası rakiplerini tanıyalım
Toplam 2
Yorum
uğur uygar fb ye hep güçlü takımlar çıkıyor
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