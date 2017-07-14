 Galatasaray'da Sneijder'le yollar ayrıldı! – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Galatasaray'da 'le yollar ayrıldı!

    Galatasaray'da <a href="/index/sneijder?id=c7892c54-0483-4e1f-8c34-a9c88c78b48e" class="" rel="tag">Sneijder</a>'le yollar ayrıldı!

    Galatasaray yönetimi Wesley ile ilgili kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı yıldızla yolları ayırma kararı aldı.

    Galatasaray'da flaş gelişme!.. Sarı-kırmızılı yönetim, yılan hikayesine dönen krizinde yönetim son kararını verdi. Galatasaray, yıldız oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi kararını aldı.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:07
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