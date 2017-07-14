Galatasaray'a iki transfer birden
Galatasaray, 2,06 metre boyundaki basketbolcu Richard Hendrix ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, bu sezonki ilk transferlerini açıkladı.
Ergin Ataman ile yollarını ayırarak Erman Kunter'i takımın başına getiren sarı-kırmızılı takım, Richard Hendrix ve Dwight Hardy ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.
Hendrix, geçtiğimiz sezon İspanya Ligi ekiplerinden Gran Canaria'da forma giyerken, bir diğer transfer Hardy 2014'ten bu yana Trabzonspor forması giyiyordu.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:04
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Muhammet Demir'in sözleşmesi feshedildi
Toplam 6
Yorum
webaslan3366 salih dursunumu dion o galatasarayın oyuncusuydu antalyaya sattık :D
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Muhammet Demir'in sözleşmesi feshedildi
Toplam 6
Yorum
SES hani şu hakeme kırmızı kart gösteren saygısız bir trabzonlu oyuncu vardı o nerelerde şimdi,
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Sneijder’e tam destek
Toplam 25
Yorum
Birol Dursun alsin Tudorunu nereye giderse gitsin !
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