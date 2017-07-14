 Galatasaray'a iki transfer birden – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Galatasaray'a iki transfer birden

    Galatasaray'a iki transfer birden

    Galatasaray, 2,06 metre boyundaki basketbolcu Richard Hendrix ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

    Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, bu sezonki ilk transferlerini açıkladı.

    Ergin Ataman ile yollarını ayırarak Erman Kunter'i takımın başına getiren sarı-kırmızılı takım, Richard Hendrix ve Dwight Hardy ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

    Hendrix, geçtiğimiz sezon İspanya Ligi ekiplerinden Gran Canaria'da forma giyerken, bir diğer transfer Hardy 2014'ten bu yana Trabzonspor forması giyiyordu.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:04
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