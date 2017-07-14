Galatasaray’a Alman hakem
Galatasaray'ın İstanbul'da oynanacak olan Östersunds rövanş maçını Alman hakem Bastian Dankert yönetecek
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Bastian Dankert'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve René Rohde yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Kampka olacak.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:09
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 9
Yorum
emrE en iyi liginde oynamış tecrübe sahibi olan tugay kerimoğlu dururken tudor gelirse olacağı bu bunun gibi skorları dha çok yaşarlar
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Altınordu'nun kalesi sağlam
Toplam 1
Yorum
M.AKEL33 HELAL OLSUN ALTINORDU KİMSENİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 9
Yorum
selcuk haram olsun gs turu gececek zannediyorlar boş hayal bunlaar aga selcuk dört trilyon para alıyor aynısını bnde yaprım 500 tl ye geri pas yana pas
Galatasaray’a Alman hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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