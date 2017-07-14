 Galatasaray’a Alman hakem – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray’a Alman hakem

    Galatasaray’a Alman hakem

    Galatasaray'ın İstanbul'da oynanacak olan Östersunds rövanş maçını Alman hakem Bastian Dankert yönetecek

    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın, İsveç'in Östersund takımı ile 20 Temmuz Perşembe günü oynayacağı 2. ön eleme turu rövanş maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert yönetecek.

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Bastian Dankert'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve René Rohde yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Kampka olacak.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray’a Alman hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.