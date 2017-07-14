Galatasaray'a ABD'li uzun forvet
Galatasaray, 2,06 metre boyundaki basketbolcu Richard Hendrix ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray Odeabank, ABD'li basketbolcu Richard Hendrix'i kadrosuna dahil etti. Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı, 2,06 metre boyundaki Hendrix ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Hendrix, son iki sezonda İspanya'nın Unicaja Malaga ve Gran Canaria takımlarında oynadı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:35
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 9
Yorum
emrE en iyi liginde oynamış tecrübe sahibi olan tugay kerimoğlu dururken tudor gelirse olacağı bu bunun gibi skorları dha çok yaşarlar
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Altınordu'nun kalesi sağlam
Toplam 1
Yorum
M.AKEL33 HELAL OLSUN ALTINORDU KİMSENİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 9
Yorum
selcuk haram olsun gs turu gececek zannediyorlar boş hayal bunlaar aga selcuk dört trilyon para alıyor aynısını bnde yaprım 500 tl ye geri pas yana pas
Galatasaray'a ABD'li uzun forvet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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