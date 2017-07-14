 Galatasaray'a ABD'li uzun forvet – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Galatasaray'a ABD'li uzun forvet

    Galatasaray'a ABD'li uzun forvet

    Galatasaray, 2,06 metre boyundaki basketbolcu Richard Hendrix ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

    Galatasaray Odeabank, ABD'li basketbolcu Richard Hendrix'i kadrosuna dahil etti. Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı, 2,06 metre boyundaki Hendrix ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Hendrix, son iki sezonda İspanya'nın Unicaja Malaga ve Gran Canaria takımlarında oynadı.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:35
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