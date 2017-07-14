Galatasaray'a ABD'li uzun forvet

Galatasaray Odeabank, ABD'li basketbolcu Richard Hendrix'i kadrosuna dahil etti. Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı, 2,06 metre boyundaki Hendrix ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hendrix, son iki sezonda İspanya'nın Unicaja Malaga ve Gran Canaria takımlarında oynadı.



