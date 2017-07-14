Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Galatasaray Kulübü, sözleşmesini karşılıklı feshettiği Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'e sarı-kırmızılı takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2013 yılında transfer edilen ve ikinci kaptanlığa kadar yükselen 33 yaşındaki futbolcunun, 4,5 sezonda 175 maçta 46 gol attığı belirtilerek, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz Juventus maçının kahramanı, 2015 şampiyonluk kutlamalarına damga vuran ismi Wesley Sneijder'e bundan sonraki kariyerinde en içten duygularımızla başarılar dileriz. Galatasaray tarihine geçen 10 numaralardan biri olarak takımımızdan ayrılan Wesley'in geçen 4,5 seneyi en az bizim kadar mutluluk ve keyifle anacağını biliyoruz." denildi.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:35
-
Olcan’ı haklı buldu
Toplam 19
Yorum
gs kendi ceplerinden çıksa yöneticilerin bak göreyim nasıl ince eleyıp sık dokuolar.anasını ağlattılar be koca kulubun yazık
-
Başkan Gümüşdağ, Cengiz'in bonservisini açıkladı
Toplam 18
Yorum
FUTBOL USA GUMUSDAG VE AVCI'YA TEBRIKLER COK IYI CALISTILAR. BU ARADA S.TERIM'IDE TAKDIR EDELIM ALTINORDU'DAYKEN MILLI TAKIMA ALDI AVRUPAYA TANISTIRDI
-
Galatasaray’a Alman hakem
Toplam 9
Yorum
ALMAN HAKEM OLSA NOLCAK MIŞ ASDFGHJKQWER FC. : 4 GS : 0 AHAHAHAHAHAH AHAHA A :)))))))))))))))))))))))
Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.