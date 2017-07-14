Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2013 yılında transfer edilen ve ikinci kaptanlığa kadar yükselen 33 yaşındaki futbolcunun, 4,5 sezonda 175 maçta 46 gol attığı belirtilerek, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz Juventus maçının kahramanı, 2015 şampiyonluk kutlamalarına damga vuran ismi Wesley Sneijder'e bundan sonraki kariyerinde en içten duygularımızla başarılar dileriz. Galatasaray tarihine geçen 10 numaralardan biri olarak takımımızdan ayrılan Wesley'in geçen 4,5 seneyi en az bizim kadar mutluluk ve keyifle anacağını biliyoruz." denildi.



