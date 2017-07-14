Florya karıştı!
Galatasaraylı taraftarlar, sözleşmesi karşılıklı feshedilen Wesley Sneijder'in takımdan ayrılmasını protesto etti.
Sneijder'in gitmesine sinirlenen taraftarlar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi istifaya davet etti. Hollandalı futbolcuya tezahüratlarla destek olan taraftarlar, daha sonra tesislerden ayrılmaya başladı.
Protesto sırasında tesislerin önünde güvenlik güçleri, önlem aldı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:10
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"Hocamız hep daha iyisini istiyor"
Toplam 17
Yorum
bjk 10 Cenki Beşiktaş a bir türlü yakıştıramıyorum.karakteri Burak yılmaz a benziyor.cenkten kurtulmak lazim
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 3
Yorum
Kabataşlı GS SolaOzan KABAK,Sağa YineAlt Yapı,ÖnLiberoSELÇUK,Orta Sahaya 2GençHırslıİnatçıUzunAfrikalı / Kuzeyli.BelhandaGereksiz.Gomis,MoiconUygun.
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Toplam 2
Yorum
bjk10 Marceloya yazık ettiniz. Adam Beşiktaşi seviyor görevini en iyi şekilde yapıyordu.marcelodan önce gonderilmesi gereken bir sürü oyuncu vardi
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