 Florya karıştı! – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Florya karıştı!

    Florya karıştı!

    Galatasaraylı taraftarlar, sözleşmesi karşılıklı feshedilen 'in takımdan ayrılmasını protesto etti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten sözleşmenin feshedildiği açıklanmasının üzerine çok sayıda Galatasaraylı taraftar, 'ne gitti.

    Sneijder'in gitmesine sinirlenen taraftarlar, Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi istifaya davet etti. Hollandalı futbolcuya tezahüratlarla destek olan taraftarlar, daha sonra tesislerden ayrılmaya başladı.

    Protesto sırasında tesislerin önünde güvenlik güçleri, önlem aldı.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:10
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