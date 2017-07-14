Flamengo tehlikesi
Mariano’yu bekleyen Galatasaray’a kötü haber geldi.
SEVİLLA CORCHİA'YI KAPTI
Galatasaray, İspanyol ekibine 4.6 milyon euro ödeyerek 31 yaşındaki Mariano'yu almaya hazırlanırken İspanyol ekibi de doğacak açığı kapattı. Sevilla, Galatasaray'dan gelen paranın üzerine 700 bin euro daha koyarak 26 yaşındaki Avrupa'nın en fazla talibi olan sağ beki Sebastian Corchia'yı kadrosuna kattı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:13
-
Serdar haber yolladı
Toplam 1
Yorum
Forza TS Stopere sol ayaklı 29-31 yaş baremind 1.80-185 arası tecrübeli biri alınmalı. Bunun yanında kesinlikle Ndoye gönderilip 1 hatta 2 adetforvet
-
Savaşçı bir takım geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 GÖKHAN EFENDİ SAVAŞCI KELIMESINDEN ARTIK GINA GETIRDIK, BARIŞCI BIR TAKIM GELSIN NEOLUR NE OLUR NEEEEE OLUUUURRRR
-
Kartal’a yeni kule
Toplam 1
Yorum
Bence Bence daha iyisi lazim
Flamengo tehlikesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.