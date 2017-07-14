 Flamengo tehlikesi – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Flamengo tehlikesi

    Flamengo tehlikesi

    ’yu bekleyen Galatasaray’a kötü haber geldi.

    Herkes 'nun İstanbul'a gelip Galatasaray'la sözleşme imzalamasını beklerken büyük bir sürpriz yaşanabileceği de belirtiliyor. Zira Yahoo'nun Brezilya versiyonu, Sevilla'nın 31 yaşındaki sağ beki için Flamengo yöneticisi Caetano'nun, Sevilla ile temas kurduğunu ve teklif yaptığını yazdı. Brezilya ekibinin, 4.6 milyon Euro öneren Galatasaray'ın teklifinin üzerine çıkıp çıkamayacağı merak konusu...

    SEVİLLA CORCHİA'YI KAPTI
    Galatasaray, İspanyol ekibine 4.6 milyon euro ödeyerek 31 yaşındaki Mariano'yu almaya hazırlanırken İspanyol ekibi de doğacak açığı kapattı. Sevilla, Galatasaray'dan gelen paranın üzerine 700 bin euro daha koyarak 26 yaşındaki Avrupa'nın en fazla talibi olan sağ beki Sebastian Corchia'yı kadrosuna kattı.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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