 Cavanda Sivas’a – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Sivas’a

    Cavanda Sivas’a
    Bir sezonun ardından tekrar Süper Lig'e adını yazdıran , Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı 'ya göz dikti. 27 yaşındaki sağ beki renklerine katmayı hedefleyen kırmızı-beyazlıların, G.Saray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Belçikalı futbolcunun bonservisini almak isteyen yiğidolar, anlaşma sağlayamaması halinde bu oyuncuyu kiralama yöntemine gidecek.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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