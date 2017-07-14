 ''Akıttığım her ter kulübüme helaldir'' – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    ''Akıttığım her ter kulübüme helaldir''

    ''Akıttığım her ter kulübüme helaldir''

    'dan Çekya temsilcisi Sparta Prag'a transfer olan , sarı-kırmızılı camiaya veda mesajı yayımladı.

    Sosyal medya hesabı Twitter'da formalı fotoğrafını paylaşan Semih, küçük yaşta hayalini kurduğu sarı-kırmızılı takıma geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Galatasaray formasının verdiği güçle bugüne kadar büyük bir savaş verdim. Evimden ayrılıp İstanbul'da ayakta durmaya çalışırken, bu formadan güç aldım. Kolum kırıldı, beyin kanaması geçirdim, her tepkisi içimi acıtan Galatasaray taraftarıyla karşı karşıya getirildim, sağlımı hiçe saydım ama vazgeçmedim. Bu forma ile 11 yılda 11 kupa kaldırdım. Hayatımın en mutlu, en üzgün, en kızgın, en heyecanlı anlarını üzerimde Galatasaray forması varken yaşadım. Kulübüme para kazandırmış olmanın mutluluğuyla aranızdan ayrılıyorum. Yakın zamanda üzerimde başka renk taşıyacak olsam da sarı-kırmızılı renklerin yaşattıklarıyla yaşamaya devam edeceğim ve Galatasaray'ın benim üzerimden daha fazla yıpratılmasına izin vermeyeceğim. Bu bir son veya veda değil. Bundan sonra da Galatasaray için mücadeleme devam edeceğim. Benim akıttığım her ter kulübüme helaldir, hakkınız helal edin."

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:05
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