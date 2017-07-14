Acemi şansı
Tarihinde ilk kez Avrupa kupası maçına çıkan Östersunds, Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti. Zayıf rakibi önünde pozisyon bile bulamayan Cimbom, tur şansını riske attı.
İLK YARIDA TEK ŞUT
Galatasaray, ilk yarıda tek etkili şutunu 36. dakikad Selçuk İnan'ın frikiğinden buldu ve bunun dışında zayıf rakibi karşısında etkili olamadı. Piyasa değeri yeni transferler Maicon, Belhanda veya Gomis'ten birinin bile bonservisini karşılamayacak (6 milyon 850 bin euro) seviyede olan Galatasaray, ikinci yarıda da pek fazla etkili olamadı.
90+2'DE İKİNCİ ŞOK
Maçın 68. dakikasında Gero, ceza sahasına girerken topu Ghoddos'a gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve Östersunds 1-0 öne geçti. 74'te Galatasaray Rodrigues ile mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Cimbom, deplasmanda bir gol atıp beraberliği ararken 90+2 de ikinci şoku yaşadı. Sonradan oyuna giren Hopcutt, karşı karşıya pozisyonda Muslera'nın yanından topu ağlara yollayıp skoru belirledi: 2-0.
GURBETÇİLER ÜZÜLDÜ
İsveç'te yaşayan gurbetçiler Galatasaray'ı Östersunds maçında yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar İsveç ekibinin 40 euro'dan satışa çıkardığı deplasman biletlerini tamamen tüketti. ultrAslan Avrupa ve ultrAslan Stockholm 500-600 km yol yaparak tribünde yerlerini aldı.
G.SARAY NASIL TUR ATLAR?
Deplasmandan 2-0'lık yenilgiyle dönen G.Saray'ın turu geçebilmesi için 20 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak rövanşta rakibini 3 farklı yenmesi gerekiyor. Tek farklı galibiyetler, beraberlik ve yenilgi halinde İsveç ekibi Östersunds turu geçecek. Cimbom'a gol yediği takdirde 2 farklı galibiyetler yetmiyor. Rövanş 2-0 biterse uzatmalara gidilecek.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:01
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İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
Toplam 35
Yorum
t4532 Paldır küldür külüstür saray!
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Galatasaray dondu!
Toplam 82
Yorum
t4532 Bırakın yerdeki FB'lileri, kargalar haberi havadayken duymuşsa gücü gülmekten tükenip patır patır düşmüşlerdir
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Trabzonspor'da keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
hakan yakındır isimli yorumcu aldınmı cevabını ben iddaa ediyorum bu sezon trabzon hem gs hem bjk hem fb den daha iyi olacak yani şampıyonnnn
Acemi şansı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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