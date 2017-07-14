 Acemi şansı – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Acemi şansı

    Acemi şansı

    Tarihinde ilk kez Avrupa kupası maçına çıkan , ’ı 2-0 mağlup etti. Zayıf rakibi önünde pozisyon bile bulamayan Cimbom, tur şansını riske attı.

    , 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda İsveç temsilcisi Östersunds ile karşı karşıya geldi. Jamtkraft Arena'da oynanan karşılaşmada , Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Östersunds'a galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Ghoddos ve 90+2. dakikada Hopcutt kaydetti. Cimbom, bu skorla tur şansını zora soktu.

    İLK YARIDA TEK ŞUT
    Galatasaray, ilk yarıda tek etkili şutunu 36. dakikad Selçuk İnan'ın frikiğinden buldu ve bunun dışında zayıf rakibi karşısında etkili olamadı. Piyasa değeri yeni transferler Maicon, Belhanda veya Gomis'ten birinin bile bonservisini karşılamayacak (6 milyon 850 bin euro) seviyede olan Galatasaray, ikinci yarıda da pek fazla etkili olamadı.

    90+2'DE İKİNCİ ŞOK
    Maçın 68. dakikasında Gero, ceza sahasına girerken topu Ghoddos'a gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve Östersunds 1-0 öne geçti. 74'te Galatasaray Rodrigues ile mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Cimbom, deplasmanda bir gol atıp beraberliği ararken 90+2 de ikinci şoku yaşadı. Sonradan oyuna giren Hopcutt, karşı karşıya pozisyonda Muslera'nın yanından topu ağlara yollayıp skoru belirledi: 2-0.

    GURBETÇİLER ÜZÜLDÜ
    İsveç'te yaşayan gurbetçiler Galatasaray'ı Östersunds maçında yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar İsveç ekibinin 40 euro'dan satışa çıkardığı deplasman biletlerini tamamen tüketti. ultrAslan Avrupa ve ultrAslan Stockholm 500-600 km yol yaparak tribünde yerlerini aldı.

    G.SARAY NASIL TUR ATLAR?
    Deplasmandan 2-0'lık yenilgiyle dönen G.Saray'ın turu geçebilmesi için 20 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak rövanşta rakibini 3 farklı yenmesi gerekiyor. Tek farklı galibiyetler, beraberlik ve yenilgi halinde İsveç ekibi Östersunds turu geçecek. Cimbom'a gol yediği takdirde 2 farklı galibiyetler yetmiyor. Rövanş 2-0 biterse uzatmalara gidilecek.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:01
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