 Yeniden merhaba! – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Yeniden merhaba!

    Yeniden merhaba!

    Geçtiğimiz sene cezası sebebiyle Avrupa kupalarında yer alamayan sarı-kırmızılı ekip, bugün Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında ile karşı karşıya gelecek.

    2. ön eleme turu ilk maçında İsveç ekibi Östersunds ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, yeniden Avrupa kupalarına dönmenin heyecanını yaşayacak. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uyumsuzluk gerekçesiyle 1 yıl men cezası alması sonucunda geride kalan sezon Avrupa kupalarına katılamazken, Östersunds maçıyla hasretini sonlandıracak.

    KANAL D YAYINLIYOR
    Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve en tecrübeli takımı olan sarı-kırmızılı ekip, 504 gün sonra bir Avrupa kupası maçı oynayacak. Jamtkraft Arena'da 20.00'de başlayacak ve Kanal D'den naklen yayınlanacak maçı İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera yönetecek. Cimbom, deplasmandan galibiyetle dönüp, 20 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor.

    ZEMİN SUNİ ÇİM
    , deplasmanında suni çim zeminde mücadele verecek. Müsabakanın oynanacağı Jamtkraft Arena'nın zemininin suni çim olması nedeniyle sarı-kırmızılı oyuncular, bu şartlara uygun kramponlarla sahada yer alacak. Galatasaray, son olarak 2014-15 sezonu Şampiyonlar Ligi grubunda Kazakistan'ın Astana ekibiyle, Astana Arena'nın suni çim zemininde maça çıkmış ve müsabaka 2-2 sonuçlanmıştı.



    268. RANDEVUDA
    Galatasaray, Avrupa kupaları tarihindeki 268. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, UEFA Avrupa Ligi'nde 73, Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 267 maç yaptı. Bu maçlarda 98 kez sahadan galip gelirken, 99 kez rakiplerine mağlup oldu. 70 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

    23. KEZ RAKİP OLDU
    Galatasaray'ın Östersunds ile yapacağı maç, Türk ve İsveç takımları arasındaki 23. karşılaşma olacak. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve İstanbulspor, daha önce Avrupa kupalarında İsveç takımlarıyla 22 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 8'i Türk, 10'u da İsveç ekiplerinin üstünlüğüyle sonuçlandı, 4 karşılaşma ise berabere bitti.

    SADECE 1 KEZ KAZANDI
    Avrupa kupalarında İsveç ekipleriyle 3 kez eşleşen Galatasaray, rakipleriyle 5 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılı takım, İsveç temsilcileriyle oynadığı maçlardan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılarak kötü bir performans sergiledi.



    BAYRAK JESTİ
    Östersunds Kulübü, sarı-kırmızılı takıma bir jest yaptı. Galatasaray'ın iniş yaptığı Are Östersund Havaalanı'nda Türkiye ve Galatasaray bayrağı göndere çekildi.




    Savaş ÇORLU
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:24
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