Tudor'dan Östersunds yorumu
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Östersunds karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da Igor Tudor'un Östersunds maçı sonrası açıklamaları Hırvat teknik adam maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı:
TURU GEÇECEĞİZ
"2 ayaklı bir maç. İlk ayağı kenarda kaldı. Şu anki durumumuz bu. Son 2-3 gün pek bir şey yapmadık. Takımı dinlendirip bu maça diri çıkmalarını istedik. Bazı konuştuğumuz problemler vardı ve ben bu turu geçeceğimize inanıyorum."
ÇARE BELHANDA
"Dinlenme şansımız olacaktır. Söylediğimiz problemden kastım sezonu geç kapatıp, erken açmamızdı. Belhanda'nın takıma katılmasıyla daha iyi olacağımıza inanıyorum."
ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR
"Takımın kondisyon durumu normalde hazırlık dönemi 6 haftadır. 6 hafta sonra istediğiniz fiziksel duruma ulaşırsınız. Ancak sezonu erken açıp, aramıza geç katılan arkadaşlar oldu. Selçuk 2.5 haftadır idman yapıyor. Zamana ihtiyacımız var. Maça dönersek ileride eksikliğimiz vardı. Ancak defansif olarak kompakt bir Galatasaray vardı ve çok pozisyon vermedik. Rövanşta bu turu geçeceğiz."
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:27
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Galatasaray dondu!
Toplam 51
Yorum
oezel Aynen katılıyorum arkadaş, hiç yakışıyor mu GS'a bu futbolcu bozuntusu? Maçın sonunda adama nasıl girdi gördünüz mü? Futbol terbiyesizi !!!
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Tudor'dan Östersunds yorumu
Toplam 8
Yorum
İLHAM AZERİ TUDORLA OLMUYOR, OLMAYACAK.....DURSUN EFENDİ, ANLA YA....
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Aykut Kocaman her yolu deniyor
Toplam 41
Yorum
kuşbakışı kamera şarttı el kamerası ile maçı yayın dünkü maçı isviçre tv yayınlamadıysa o neydi öyle yazıklar olsun dsmartta adam maçtan önce analiz yapar gerekirse suni yükseklik yapılır
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