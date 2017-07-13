Sneijder’den kontra teklif
Albers, Hollandalı yıldızı göndermeye çalışan yönetime yeni sözleşme önerdi.
Sneijder konusunda henüz kesin bir karar vermeyen yönetimin, bu teklifi beklemeye aldığı ifade edildi.
AMERİKA'DA DURUM FARKLI
Wesley Sneijder'in G.Saray'da kalıp kalmayacağının netleşmediği ortamda Igor Tudor'un yüzünü güldürecek bir iddia geldi. ESPN, 33 yaşındaki oyuncunun, 2 sezon için Los Angeles Galaxy ile anlaştığını duyurdu. Ayrıca, Galatasaray'ın göndermek istediği Sneijder'in, MLS'ye gelmesi için ligin tanıtım komitesinin Los Angeles'a özel olarak maddi yardımda bulunacağı belirtildi.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:05
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
Sneijder’den kontra teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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