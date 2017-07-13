 Slovakya’da iki fire verdi – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Slovakya’da iki fire verdi

    Slovakya’da iki fire verdi

    Györ maçında sakatlık yaşayan Belhanda ve Eren bugün forma giyemeyecek. Gomis ve Maicon ise sahada olacak.

    'da sakatlıkları bulunan iki oyuncunun Östersunds karşısına forma giyme ihtimali düşük. Slovakya kampı sırasında Macari Györ ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayan ve tedavileri süren Eren Derdiyok ile yeni transfer Younes Belhanda, bir süredir takımla çalışmalara katılamıyor.

    İsveç'e götürülen bu iki oyuncunun tedavilerinin yoğun bir şekilde devam ettiği ve maç saatine kadar son durumlarının kontrol edileceği duyuruldu. Buna karşılık takıma kısa sürede uyum sağlayan Swansea'dan alınan Bafetimbi Gomis ile Sao Paulo'dan transfer edilen Maicon ilk resmi maçlarına çıkacak.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
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