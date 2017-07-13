Slovakya’da iki fire verdi
Györ maçında sakatlık yaşayan Belhanda ve Eren bugün forma giyemeyecek. Gomis ve Maicon ise sahada olacak.
İsveç'e götürülen bu iki oyuncunun tedavilerinin yoğun bir şekilde devam ettiği ve maç saatine kadar son durumlarının kontrol edileceği duyuruldu. Buna karşılık takıma kısa sürede uyum sağlayan Swansea'dan alınan Bafetimbi Gomis ile Sao Paulo'dan transfer edilen Maicon ilk resmi maçlarına çıkacak.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:50
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
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