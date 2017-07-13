Semih Kaya, Prag'a gitti
G.Saray'dan Sparta Prag'a transfer olan milli savunmacı Semih Kaya, İstanbul'a veda etti.
Galatasaray altyapısından yetişen Semih Kaya,THY'nin tarifeli seferiyle saat 06:00'da menajeri ile birlikte Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrine gitti. Sparta Prag'la anlaşan sarı-kırmızılı futbolcunun, edinilen bilgiye göre yıllık 1.4 milyon euro alacağı öğrenildi.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:35
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Benfica fiyat yükseltti
Toplam 7
Yorum
Aslan 3.5 MILYONA VERIN AMA SONRAKI SATISTAN PAY ISTEYIN SINANDA GITMEK ISTIYOR SORUN YAPMAYALIM YOLU ACIK OLSUN
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Sneijder’den kontra teklif
Toplam 17
Yorum
SezUa Yapılan bütn transferler 30 bons yüksek maaş yorumlara bakıyorm ne çok içimizde irlandalı varmş bu adam hala dünyanın en iyi 10ları arasınd
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Benfica fiyat yükseltti
Toplam 7
Yorum
reco Gitmek isteyen gitsin tamam da yerlerine genç oyuncu getirin bari.Bir de Volkan Şen haberleri çıkmaya başladı.Adamın kendine hayrı yok..
Semih Kaya, Prag'a gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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