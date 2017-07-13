 Semih Kaya, Prag'a gitti – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    , Prag'a gitti

    Semih Kaya, Prag'a gitti

    G.Saray'dan Sparta Prag'a transfer olan milli savunmacı , İstanbul'a veda etti.

    Galatasaray altyapısından yetişen ,THY'nin tarifeli seferiyle saat 06:00'da menajeri ile birlikte Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrine gitti. Sparta Prag'la anlaşan sarı-kırmızılı futbolcunun, edinilen bilgiye göre yıllık 1.4 milyon euro alacağı öğrenildi.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:35
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