Sahaya terörist girdi!
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:10
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Galatasaray dondu!
Toplam 76
Yorum
imparatudor gs avrupayi salladi kesin final oynarolmayan parayla bir suru oyuncu geldi yine bosssss
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Galatasaray dondu!
Toplam 76
Yorum
kubilay Zamanında ki yöneticilerde aynı paraları saçarak galatasarayı batağa sokmadılar mı ? onların satacağı bir şeyler vardı sizde artık kalmadı.
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Galatasaray dondu!
Toplam 76
Yorum
kubilay 3 - 4 oyuncu alarak milyonlarca euro harcayarak şampiyon olacağınızı mı sandınız ?
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