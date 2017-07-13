 Sahaya terörist girdi! – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Sahaya terörist girdi!

    Sahaya terörist girdi!
    Mücadelenin 79. dakikasında tribünde yer alan iki şahıs, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının olduğu bez parçasıyla sahaya girdi. Bu kişilere güvenlik güçleri müdahale ederek, sahanın dışına çıkardı. Gurbetçi taraftarlar iki kişiye tepki gösterip stadı "Türkiye" sesleriyle inletti.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:10
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