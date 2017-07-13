 Özbek de gidiyor – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Özbek de gidiyor

    Özbek de gidiyor
    Geçtiğimiz sezon ortaya çıkan başarısız tablo nedeniyle sarı kırmızılı taraftarların sık sık istifaya davet ettiği , sezonun ilk resmi maçını 'a giderek stadyumda izleyecek. Galatasaray taraftarının transferler ve Sneijder krizi sonrası Özbek'e karşı tavrı merak ediliyor. Özbek kafile ile maç sonrasında İstanbul'a dönecek.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:46
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