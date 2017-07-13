Östersunds - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsveç'in Östersunds takımıyla kozlarını paylaşacak. Östersunds ile Galatasaray arasındaki karşılaşma saat kaçta başlayacak, Östersunds Galatasaray maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte yanıtlar...



Östersunds - Galatasaray maçı saat 20.00'de

Östersund kentindeki Jamtkraft Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak ve Kanal D'den naklen yayınlanacak maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetecek. Sezonun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi'nde çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandan galibiyetle dönüp, 20 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da Östersunds ile oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor.

Zemin suni çim

Galatasaray, Östersunds deplasmanında suni çim zeminde mücadele verecek. Müsabakanın oynanacağı Jamtkraft Arena'nın zemininin suni çim olması nedeniyle sarı-kırmızılı oyuncular, bu şartlara uygun kramponlarla sahada yer alacak. Galatasaray, son olarak 2014-2015 sezonu Şampiyonlar Ligi grubunda Kazakistan'ın Astana ekibiyle, Astana Arena'nın suni çim zemininde maça çıkmış ve müsabaka 2-2 sonuçlanmıştı.

Eren ve Belhanda'nın oynama şansı düşük

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan iki oyuncunun Östersunds karşısına forma giyme ihtimali düşük. Slovakya kampı sırasında Macaristan ekibi Györ ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayan ve tedavileri süren Eren Derdiyok ile yeni transfer Younes Belhanda, bir süredir takımla çalışmalara katılamıyor.



Bu iki oyuncunun tedavilerinin yoğun bir şekilde devam ettiği ve maç saatine kadar son durumlarının kontrol edileceği duyuruldu



ÖSTERSUNDS - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER



ÖSTERSUNDS FK:Aly Keita- Tom Pettersson, Sotirios Papagiannopoulos, Gabriel Somi, Mensiro, - Ronald Mukiibi, Jamie Hopcutt,Curtis Edwards, Fouad Bachirou, Brwa Nouri, - Alhaji Gero

GALATASARAY:Muslera-Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Carole-Tolga, Donk,-Yasin, Rodrigues, Belhanda(Sinan Gümüş), Gomis, (Eren)



UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Perşembe günü İsveç ekibi Östersunds ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, yeniden Avrupa kupalarına dönmenin heyecanını yaşayacak.



Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uyumsuzluk gerekçesiyle 1 yıl men cezası alması sonucunda geride kalan sezon Avrupa kupalarına katılamazken, Östersunds maçıyla hasretini sonlandıracak.Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve en tecrübeli takımı olan Galatasaray, bu kulvarda yeniden boy gösterecek.



Avrupa'da 504 gün sonra maça çıkacak

Sarı-kırmızılı ekip, 504 gün sonra bir Avrupa kupası maçı oynayacak. UEFA organizasyonlarındaki son maçını, İtalyan ekibi Lazio'ya karşı 25 Şubat 2016'da UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda oynayan Galatasaray, aradan geçen 504 günün ardından tekrar Avrupa kupalarında bir karşılaşmaya çıkacak.



Avrupa kupalarında 268. maç

Galatasaray, İsveç ekibi Östersunds önünde Avrupa kupaları tarihindeki 268. karşılaşmasını oynayacak. Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, adı daha önce UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 73, Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 267 maçı geride bıraktı. Söz konusu müsabakalarda 98 galibiyet ve 99 yenilgi alan, sarı-kırmızılılar, 70 karşılaşmada eşitliği bozamazken, rakip filelere gönderdiği 368 gole karşılık kalesinde 397 gol gördü.



Östersunds Başkanı iddialı

Maça ilişkin konuşan Östersunds Başkanı Daniel Kindberg "Heyecan verici bir karsılaşma olacak. Bizde heyecanlıyız..Maç saatini bekliyoruz. Avrupa Kupası'nda ilk kez oynayacağız bu yüzden heyecanımız bir kat daha artıyor. Galatasaray'ı ve futbolcuları çok yakından biliyor ve izliyoruz. 2 maçtan oluşan bir maç ama kazanacağız" dedi.