Östersunds - Galatasaray | CANLI
Geçtiğimiz sene cezası sebebiyle Avrupa kupalarında yer alamayan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Östersunds ile karşı karşıya geliyor.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsveç ekibi Östersunds ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, yeniden Avrupa kupalarına dönmenin heyecanını yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uyumsuzluk gerekçesiyle 1 yıl men cezası alması sonucunda geride kalan sezon Avrupa kupalarına katılamazken, Östersunds maçıyla hasretini sonlandırıyor.
SAAT: 20.00
STAT: Jamtkraft
ÖSTERSUNDS: Keita, Mensah, Papagiannopoulos, Pettersson, Widgren, Sema, Mukiibi, Bachirou, Nouri, Ghoddos, Gero.
GALATASARAY: Muslera, Maicon, Ahmet, Linnes, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:57
-
Sneijder’den kontra teklif
Toplam 45
Yorum
mb yollayın a2 ye antrenman yapsın bütün yıl yatarak kariyerini bitirsin bakalım milli takıma alınacakmı o zaman
-
İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
Toplam 23
Yorum
İŞİNİZİ DOĞRU DÜRÜST YAPMIYORSUNUZ ONDAN SONRA TFF YOK BEŞİKTAŞ ,FENER LE UĞRAŞIYORSUNUZ.İŞİNİZİ DÜZGÜN YAPSANIZ BUNLARIN HİÇ BİR BAŞINIZ
-
Aykut Kocaman her yolu deniyor
Toplam 35
Yorum
fb ci cok dogru , BU BECEREKSIZ M TOPAL H ALI KALDIRIM VOLKAN ALPER DIKKAT EDERSENIZ HERMAC OYNATILIYOR,YAKIN PAS BILE VEREMIYOR VAN PORSUMUSU
Östersunds - Galatasaray | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.