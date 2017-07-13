 Östersunds - Galatasaray | CANLI – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Östersunds - Galatasaray | CANLI

    Östersunds - Galatasaray | CANLI

    Geçtiğimiz sene cezası sebebiyle Avrupa kupalarında yer alamayan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Östersunds ile karşı karşıya geliyor.

    UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsveç ekibi Östersunds ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, yeniden Avrupa kupalarına dönmenin heyecanını yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uyumsuzluk gerekçesiyle 1 yıl men cezası alması sonucunda geride kalan sezon Avrupa kupalarına katılamazken, Östersunds maçıyla hasretini sonlandırıyor.

    SAAT: 20.00
    STAT: Jamtkraft
    ÖSTERSUNDS: Keita, Mensah, Papagiannopoulos, Pettersson, Widgren, Sema, Mukiibi, Bachirou, Nouri, Ghoddos, Gero.
    GALATASARAY: Muslera, Maicon, Ahmet, Linnes, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:57
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