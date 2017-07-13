Östersunds - Galatasaray | 20.00

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsveç ekibi Östersunds ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, yeniden Avrupa kupalarına dönmenin heyecanını yaşayacak. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uyumsuzluk gerekçesiyle 1 yıl men cezası alması sonucunda geride kalan sezon Avrupa kupalarına katılamazken, Östersunds maçıyla hasretini sonlandıracak.

GALATASARAY - ÖSTERSUNDS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve en tecrübeli takımı olan sarı-kırmızılı ekip, 504 gün sonra bir Avrupa kupası maçı oynayacak. Jamtkraft Arena'da 20.00'de başlayacak ve Kanal D'den naklen yayınlanacak maçı İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera yönetecek. Cimbom, deplasmandan galibiyetle dönüp, 20 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor.



SAAT: 20.00

STAT: Jamtkraft

ÖSTERSUNDS: Keita, Mensah, Papagiannopoulos, Pettersson, Widgren, Sema, Mukiibi, Bachirou, Nouri, Ghoddos, Gero.

GALATASARAY: Muslera, Maicon, Ahmet, Linnes, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis.



