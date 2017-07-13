Östersunds - Galatasaray | 20.00
Geçtiğimiz sene cezası sebebiyle Avrupa kupalarında yer alamayan sarı-kırmızılı ekip, bugün Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Östersunds ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsveç ekibi Östersunds ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, yeniden Avrupa kupalarına dönmenin heyecanını yaşayacak. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uyumsuzluk gerekçesiyle 1 yıl men cezası alması sonucunda geride kalan sezon Avrupa kupalarına katılamazken, Östersunds maçıyla hasretini sonlandıracak.
GALATASARAY - ÖSTERSUNDS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve en tecrübeli takımı olan sarı-kırmızılı ekip, 504 gün sonra bir Avrupa kupası maçı oynayacak. Jamtkraft Arena'da 20.00'de başlayacak ve Kanal D'den naklen yayınlanacak maçı İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera yönetecek. Cimbom, deplasmandan galibiyetle dönüp, 20 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor.
SAAT: 20.00
STAT: Jamtkraft
ÖSTERSUNDS: Keita, Mensah, Papagiannopoulos, Pettersson, Widgren, Sema, Mukiibi, Bachirou, Nouri, Ghoddos, Gero.
GALATASARAY: Muslera, Maicon, Ahmet, Linnes, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:49
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Mevlüt Erdinç, Başakşehir'de
Toplam 19
Yorum
gslee İstanbulspor başarıya aç oyuncularla ligimizde 2 ci oldu. Şimdi 2 ci sınıf transferle başarayı yakalamak üstelik seyircisiz çok zor.
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Östersunds - Galatasaray | 20.00
Toplam 3
Yorum
MAICON MAICON MAICON OOOOOOO MAICON MAICON OOOOOOOOO MAICON>PEPE
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İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
Toplam 21
Yorum
YETTINIZ ARTIK OZBEK KARDESLER AVRUPADAN OYUNCU ALDILAR SAHTE EVRAKLARLA OYNATMAYA KALKTILAR 4.5 MILYON EU. OLCANA 2.9 MILYON EU.ADAMLAR GS'DA YOKLAR
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