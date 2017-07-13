UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsveç ekibi Östersunds'a konuk olan Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak rövanş öncesi turu zora soktu.

Maç sonrası DHA'ya konuşan Sarı-kırmızılı futbolcu Linnes, oyundan ve skordan memnun olmadığını söyledi.

Norveçli futbolcunun açıklamaları şöyle;

"Oyundan ve sonuçtan memnun değiliz. Östersunds bizden daha iyi oynadı. Artık önümüzdeki maça bakacağız. Umarım bu maçtan daha iyi oynayacağız. Kendi sahamızda 3 gol atmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızdan özür diliyoruz."