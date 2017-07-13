Martin Linnes Özür diledi
Martin Linnes alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından konuştu.
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsveç ekibi Östersunds'a konuk olan Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak rövanş öncesi turu zora soktu.
Maç sonrası DHA'ya konuşan Sarı-kırmızılı futbolcu Linnes, oyundan ve skordan memnun olmadığını söyledi.
Norveçli futbolcunun açıklamaları şöyle;
"Oyundan ve sonuçtan memnun değiliz. Östersunds bizden daha iyi oynadı. Artık önümüzdeki maça bakacağız. Umarım bu maçtan daha iyi oynayacağız. Kendi sahamızda 3 gol atmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızdan özür diliyoruz."
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:29
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Tudor'dan Östersunds yorumu
Toplam 37
Yorum
38 GS Galatasaray da geçen seneden bu yana değişen hiç bir şey yok. BU takımın Tudorla başarılı olması MÜMKÜN DEĞİL....
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Tudor'dan Östersunds yorumu
Toplam 37
Yorum
Metin Karagüllü Kaybedilmiş bir şey yok daha.Bu turu da geçebilirsin belki. Görünen o kadar net ki; Galatasarayın hocası asla olamazsın Tudor...
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"Canımdan can gitti"
Toplam 11
Yorum
SAS11 Bi bas git ozaman canini yolda yakalarsin, olmadi Selcukgu al belki kosar senin icin, Yasin'i alma senin canini kendi cani zannedip vermez
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