 Martin Linnes Özür diledi – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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HEPSİ
    13 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Özür diledi

    <a href="/index/martin-linnes?id=accdff70-2208-4561-a3d3-8f60123e5451" class="" rel="tag">Martin Linnes</a> Özür diledi

    alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından konuştu.

    UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsveç ekibi Östersunds'a konuk olan Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak rövanş öncesi turu zora soktu.

    Maç sonrası DHA'ya konuşan Sarı-kırmızılı futbolcu Linnes, oyundan ve skordan memnun olmadığını söyledi.

    Norveçli futbolcunun açıklamaları şöyle;

    "Oyundan ve sonuçtan memnun değiliz. Östersunds bizden daha iyi oynadı. Artık önümüzdeki maça bakacağız. Umarım bu maçtan daha iyi oynayacağız. Kendi sahamızda 3 gol atmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızdan özür diliyoruz."

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:29
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