Mariano tarihe geçecek

Brezilyalı oyuncu, 30 yaş üzeri en pahalı sağ bek listesine girecek.

Bu sezon agresif bir transfer politikası belirleyen Galatasaray, Sevilla'dan Brezilyalı sağ bek Mariano'yu iddia edildiği gibi 4.6 milyon euro'ya alırsa ilginç bir rekora imza atacak. Bu rakam 30 yaşın üzerinde transfer edilen sağ bekler arasında tarih boyunca yapılan 6. en pahalı transferi olacak.



En değerli 30 yaş üzeri sağ bekler arasında Zambrotta ve Basta'ya 10.5 milyon Euro, Oddo'ya 7 milyon 750 bin Euro, Vivas'a 7 milyon Euro, Belletti'ye ise 5.5 milyon euro ödenmişti. Mariano'ya ödenecek bonservis bedeli ayrıca; Cuma günü İstanbul'da olması beklenilen isim, Maicon, Luzhny, Jorginho, Abel Xavier gibi efsane isimleri de geride bırakmayı başaracak!..