Mariano tarihe geçecek
Brezilyalı oyuncu, 30 yaş üzeri en pahalı sağ bek listesine girecek.
En değerli 30 yaş üzeri sağ bekler arasında Zambrotta ve Basta'ya 10.5 milyon Euro, Oddo'ya 7 milyon 750 bin Euro, Vivas'a 7 milyon Euro, Belletti'ye ise 5.5 milyon euro ödenmişti. Mariano'ya ödenecek bonservis bedeli ayrıca; Cuma günü İstanbul'da olması beklenilen isim, Maicon, Luzhny, Jorginho, Abel Xavier gibi efsane isimleri de geride bırakmayı başaracak!..
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
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