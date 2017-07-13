 Koray yerini garantiledi – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Koray yerini garantiledi

    Koray yerini garantiledi

    Semih Kaya ve Hakan Balta'nın yokluğunda 'e şans doğdu.

    Teknik direktör Igor Tudor'un, 23 yaşındaki futbolcunun, kamptaki performansını son derece başarılı bulduğu ve tercihini kalması yönünde kullandığı ifade edildi. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle hiçbir müsabakada forma giymeyen , Maicon, Serdar Aziz ve Ahmet Çalık'a alternatif olacak.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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