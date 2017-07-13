 Kalitemiz yeter – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Kalitemiz yeter

    Kalitemiz yeter

    Tudor, mevcut kadronun karşısında turu geçmeye yeterli olduğunu, yönetimin Wesley Sneijder ile görüştüğünü söyledi.

    Teknik Direktörü , karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. Igor Tudor, "Yarın (Bugün) zor bir maç bizi bekliyor. Özel bir durumun içerisindeyiz. Sezon geç bitti ve erken açtık. Sıcak bir yerden soğuk bir yere geliyoruz. O yüzden bunun dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Zemin nasıl olursa olsun 11'e 11 oynuyoruz. Antrenmanalarda sahaya alışmaya çalışıyoruz. Belhanda'nın oynayıp oynamayacağına antrenmandan sonra karar vereceğiz. Şu an elimizde olan takım kalitesi de turu geçmek için yeterli olacaktır. Sneijder ile görüşülüyor Eminim oyuncu için en iyisi olacaktır. Şu an maçı düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:41
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