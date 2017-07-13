İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
TFF Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Olcan Adın ile Galatasaray arasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun verdiği kararların onanmasına oybirliğiyle karar verildi. Karara göre Galatasaray, Olcan Adın'a 2.9 milyon Euro ödeme yapacak.
Oybirliğiyle karar verildi
Yapılan itiraz sonucunda konuyu gündemine alan Tahkim Kurulu, bugünkü toplantısında futbolcu Olcan Adın'ı haklı buldu. İncelenen itiraz sonucunda Galatasaray'ın itirazının reddine ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nın karanının onanmasına oybirliğiyle karar verildi. Alınan bu kararın ardından Galatasaray, Olcan Adın'a 2.9 milyon Euro ödeme yapacak.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:16
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İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907 olcan şimdi yapıyodur hesabı balıkesirde yazlık alsam 2 taksi plakası çaksam kadıköyde arsa alıp bina yapsam tanesini 800 binden satsam :)))
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Lucas Perez’e Betis kancası
Toplam 1
Yorum
istatistik yanılmaz gol atamayan bir forvet bu adam..guiza.
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Sneijder’den kontra teklif
Toplam 43
Yorum
çakma sneıjder para para para ben dünya yıdızıyım herkes beni ister ama ben yanlızca 5 milyona galatasarayda oynarım çünkü bir onlar değerimi bilir
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