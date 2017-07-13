 Galatasaray'dan taraftara uyarı – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Galatasaray'dan taraftara uyarı

    Galatasaray'dan taraftara uyarı

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaşacakları Östersunds maçı öncesi taraftarına uyarı da bulundu.

    Galatasaray'dan taraftara uyarı geldi.

    Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaşacakları Östersunds karşılaşması öncesi UEFA tarafından 4 kasım 2014'de oynanan Borussia Dortmund maçının ardından ertelemeli olarak verilen saha kapama cezasının yürürlüğe girmemesi için taraftarı sahaya yabancı madde atmamaları konusunda uyarıda bulundu.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:47
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