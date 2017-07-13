Galatasaray'dan taraftara uyarı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaşacakları Östersunds maçı öncesi taraftarına uyarı da bulundu.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaşacakları Östersunds karşılaşması öncesi UEFA tarafından 4 kasım 2014'de oynanan Borussia Dortmund maçının ardından ertelemeli olarak verilen saha kapama cezasının yürürlüğe girmemesi için taraftarı sahaya yabancı madde atmamaları konusunda uyarıda bulundu.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:47
-
Aykut Kocaman her yolu deniyor
Toplam 25
Yorum
fatih ortayı da sen korursun artık. josefle topalı gönderdigine göre futbolla alakan sınırları aşmış.
-
'Direk kıran' Niang Fener'e
Toplam 26
Yorum
takipedinsonrakonuşun 143 maçın kaçında ilk 11de başladı kardeşim?Oyuna sonradan giriyor önemsiz maçlarda yedek takımla sahaya çıkıyor anlayın.
-
Aykut Kocaman her yolu deniyor
Toplam 25
Yorum
Fbgökhan Genç yetenekler var kırıkkaleden hayrı elazığdan ahmet karabükten ahmet ilhan gsden cavanda alınmalı başarı gelir böyle
Galatasaray'dan taraftara uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.