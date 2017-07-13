Galatasaray dondu!

3. tura yükselecek taraf 20 Temmuz günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele sonucunda belli olacak.

EV SAHİBİ ÖNE GEÇTİ

68. dakikada sağ taraftan gelişen atakta içeriye çevrilen topta Saman Ghoddos, Maicon'un yanından sol ayağıyla şutunu çekti ve topu Muslera'nın solundan ağlarla buluşturarak Östersunds'u 1-0 öne geçirdi.



SON DAKİKA ŞOKU! 2-0

90+1. dakikada gelişen hızlık atakta Jamie Hopcutt, önce Maicon'dan sonra Ahmet'ten kurtuldu ve çektiği şut ağlarla buluştu. Bu golle Östersunds 2-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi ekip mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

CİMBOM SUNİ ÇİMDE ZORLANDI

Galatasaray, Östersunds deplasmanında suni çim zeminde mücadele etti. Müsabakanın oynandığı Jamtkraft Arena'nın zemininin suni çim olması nedeniyle sarı-kırmızılı oyuncular mücadelenin başlarında zorlandı ve oyunun kontrolünü rakibe teslim etti. İlk yarının sonlarına doğru hava şartlarına ve zemine alışan sarı-kırmızılı oyuncular oyun hakimiyetini ele geçirmeyi başardı.

Galatasaray, son olarak 2014-15 sezonu Şampiyonlar Ligi grubunda Kazakistan'ın Astana ekibiyle, Astana Arena'nın suni çim zemininde maça çıkmış ve müsabaka 2-2 sonuçlanmıştı.