Galatasaray dondu!
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, İsveç temsilcisi Östersunds'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar ilk yarısında zorlandığı mücadelenin ikinci yarısında dengeyi sağladı ama golü ararken kalesinde golü gördü. Östersunds, 68'te Ghoddos ve 90+1'de Hopcutt'ın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve rövanş için büyük avantaj yakaladı.
3. tura yükselecek taraf 20 Temmuz günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele sonucunda belli olacak.
EV SAHİBİ ÖNE GEÇTİ
68. dakikada sağ taraftan gelişen atakta içeriye çevrilen topta Saman Ghoddos, Maicon'un yanından sol ayağıyla şutunu çekti ve topu Muslera'nın solundan ağlarla buluşturarak Östersunds'u 1-0 öne geçirdi.
SON DAKİKA ŞOKU! 2-0
90+1. dakikada gelişen hızlık atakta Jamie Hopcutt, önce Maicon'dan sonra Ahmet'ten kurtuldu ve çektiği şut ağlarla buluştu. Bu golle Östersunds 2-0 öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi ekip mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
CİMBOM SUNİ ÇİMDE ZORLANDI
Galatasaray, Östersunds deplasmanında suni çim zeminde mücadele etti. Müsabakanın oynandığı Jamtkraft Arena'nın zemininin suni çim olması nedeniyle sarı-kırmızılı oyuncular mücadelenin başlarında zorlandı ve oyunun kontrolünü rakibe teslim etti. İlk yarının sonlarına doğru hava şartlarına ve zemine alışan sarı-kırmızılı oyuncular oyun hakimiyetini ele geçirmeyi başardı.
Galatasaray, son olarak 2014-15 sezonu Şampiyonlar Ligi grubunda Kazakistan'ın Astana ekibiyle, Astana Arena'nın suni çim zemininde maça çıkmış ve müsabaka 2-2 sonuçlanmıştı.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:55
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Galatasaray dondu!
Toplam 51
Yorum
oezel Aynen katılıyorum arkadaş, hiç yakışıyor mu GS'a bu futbolcu bozuntusu? Maçın sonunda adama nasıl girdi gördünüz mü? Futbol terbiyesizi !!!
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Tudor'dan Östersunds yorumu
Toplam 8
Yorum
İLHAM AZERİ TUDORLA OLMUYOR, OLMAYACAK.....DURSUN EFENDİ, ANLA YA....
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Aykut Kocaman her yolu deniyor
Toplam 41
Yorum
kuşbakışı kamera şarttı el kamerası ile maçı yayın dünkü maçı isviçre tv yayınlamadıysa o neydi öyle yazıklar olsun dsmartta adam maçtan önce analiz yapar gerekirse suni yükseklik yapılır
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