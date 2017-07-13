 Dış sahada beyaz – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Dış sahada beyaz

    Dış sahada beyaz

    'ın 2017-18 sezonu dış saha forması satışa sunuldu.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nike tarafından tasarlanan ve beyaz rengin hakim olduğu formada modern yaka kullanıldı. 'ın dış saha formasının kiti, kırmızı şeridin olduğu şort ve üzerinde çizgisel grafik bulunan beyaz çoraplarla tamamlandı.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:47
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