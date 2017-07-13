Denayer sonunda patladı

Galatasaray'ın eski futbolcularından Jason Denayer, Manchester City'ye isyan bayrağını çekti.

Belçikalı savunmacı, Lyon tarafından istendiğini ancak Manchester City'nin bunu kabul etmediğini söyledi. Denayer, "Lyon'la bir anlaşma yaptık ancak Manchester City engel oldu. Girona takımına transfer olacağım. Burası benim için küçük bir şehir" dedi.