 Denayer sonunda patladı – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Denayer sonunda patladı

    Denayer sonunda patladı

    Galatasaray'ın eski futbolcularından , Manchester City'ye isyan bayrağını çekti.

    Belçikalı savunmacı, Lyon tarafından istendiğini ancak Manchester City'nin bunu kabul etmediğini söyledi. Denayer, "Lyon'la bir anlaşma yaptık ancak Manchester City engel oldu. Girona takımına transfer olacağım. Burası benim için küçük bir şehir" dedi.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
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