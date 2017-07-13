 Çok heyecanlıyız! – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Çok heyecanlıyız!

    Çok heyecanlıyız!
    Başkanı , Galatasaray karşısında işlerinin zor olduğunu ama turu geçmeyi çok istediklerini söyledi. Karşılaşmaya hazır olduklarını belirten Kindberg, "Heyecan verici bir karşılaşma olacak. Bizde heyecanlıyız. Avrupa Kupası'nda ilk kez oynayacağız bu yüzden heyecanımız bir kat daha artıyor. Galatasaray'ı ve futbolcuları çok yakından biliyor ve izliyoruz. 2 maç sonunda turu geçmek istiyoruz" dedi.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çok heyecanlıyız! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.