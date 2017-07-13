 Cimbom’u geri çevirdi – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Cimbom’u geri çevirdi

    Cimbom’u geri çevirdi
    Galatasaray'da orta sahaya yapılacak takviye konusunda çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, Juventus'tan için girişimlerde bulunduğu belirtilirken oyuncunun Galatasaray'ın teklifini kabul etmediği iddia edildi. Mario Lemina için West Ham, Everton, Bayer Leverkusen ve Sevilla'nın da devrede olduğu kaydedildi.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:35
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