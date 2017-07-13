"Canımdan can gitti"
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Östersunds'a 2-0 yenilmesi camiada moralleri bozdu.
Galatasaray yöneticisi Cengiz Özyalçın, 2-0 kaybettikleri Östersunds maçının ardından kısa bir açıklamada bulundu.
Özyalçın, "Üzgünüm, ne olur söylemeyelim bir şey. Canımdan can gitti" ifadesini kullandı.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:41
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Galatasaray dondu!
Toplam 51
Yorum
oezel Aynen katılıyorum arkadaş, hiç yakışıyor mu GS'a bu futbolcu bozuntusu? Maçın sonunda adama nasıl girdi gördünüz mü? Futbol terbiyesizi !!!
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Tudor'dan Östersunds yorumu
Toplam 8
Yorum
İLHAM AZERİ TUDORLA OLMUYOR, OLMAYACAK.....DURSUN EFENDİ, ANLA YA....
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Aykut Kocaman her yolu deniyor
Toplam 41
Yorum
kuşbakışı kamera şarttı el kamerası ile maçı yayın dünkü maçı isviçre tv yayınlamadıysa o neydi öyle yazıklar olsun dsmartta adam maçtan önce analiz yapar gerekirse suni yükseklik yapılır
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