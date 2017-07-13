 "Canımdan can gitti" – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    "Canımdan can gitti"

    "Canımdan can gitti"

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Östersunds'a 2-0 yenilmesi camiada moralleri bozdu.

    Galatasaray yöneticisi , 2-0 kaybettikleri Östersunds maçının ardından kısa bir açıklamada bulundu.

    Özyalçın, "Üzgünüm, ne olur söylemeyelim bir şey. Canımdan can gitti" ifadesini kullandı.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:41
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