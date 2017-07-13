 Benfica fiyat yükseltti – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    fiyat yükseltti

    Benfica fiyat yükseltti
    Portekiz'in Record gazetesi, 'nın Sinan Gümüş için yaptığı teklifi 1.5 milyon euro daha geliştirdiğini ve 3.5 milyon euro'ya yükselttiğini yazdı. Menajeri Ersin Akan'ın "Benfica'ya gitmek istiyoruz. Çünkü Sinan, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor" sözleri hatırlatıldı. Daha önce 5 milyon Euro isteyen Galatasaray'ın oyuncunun da istemesi nedeniyle 4 milyon euro'ya onay verebileceği belirtiliyor.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:33
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