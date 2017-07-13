 Bandırma’ya imza attı – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Bandırma’ya imza attı

    Bandırma’ya imza attı
    altyapısında kariyerine başlayan ve sözleşmesi sona eren , Spor Toto 2. Lig ekiplerinden 'a transfer oldu. 3 yıllık sözleşme imzalayan Birhan daha önce de 3. lig ekiplerinden Bergama'ya kiralanmıştı. Genç oyuncu, Galatasaray formasını kupada sadece 5 kez giyebildi.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:31
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