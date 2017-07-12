 Tudor için geliyor – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Tudor için geliyor

    Tudor için geliyor

    Hırvat sol bek Strinic, G.Saray’ın Napoli ile anlaşmasını bekliyor.

    Sağa Mariano'yu almaya hazırlanan 'da sol beke ise İvan Strinic düşünülüyor. Hırvat sol bek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yeni teklif yaptığı iddia edildi. İtalyan basını, Napoli'nin gözden çıkardığı İvan Strinic için Galatasaray'ın 2.5 milyon euro teklif ettiği yazıldı. Haberde, başarılı Hırvat sol bekin, Igor Tudor Galatasaray'ı çalıştırdığı için Türkiye'ye sıcak baktığı ve görüşmelerin anlaşma ile sonuçlanmasını beklediği ifade edildi.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:24
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