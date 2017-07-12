Sneijder açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak Östersunds karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. Igor Tudor merak edilen Wesley Sneijder konusuna da değinerek görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

İşte Tudor'un basın toplantısı:

"Defansip ve ofansif olarak iyi organize olan bir takıma karşı oynayacağız. Yarın zor bir maç bizi bekliyor. Özel bir durumun içerisindeyiz. Sezon geç bitti ve erken açtık. Sıcak bir yerden soğuk bir yere geliyoruz. O yüzden bunun dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Zemin nasıl olursa olsun 11'e 11 oynuyoruz. Antrenmanlarda sahaya alışmaya çalışıyoruz. Kuradan önce rakip ile ilgili çok bilgili değildik. Kuradan sonra baya bir bilgi edinme şansı buldum. Maçlarını izledik. Zor bir maça çıkacağız.

BELHANDA OYNAYACAK MI?

Son hazırlık maçı şanssız oldu bizim 2 sakat verdik. Belhanda'nın oynayıp oynamayacağına antrenmandan sonra karar vereceğiz.



"Sezon maçı kampından bahsetmek çok doğru olmaz. Bu maçtan ötürü istediğimiz gibi bir sezon kampı geçiremedik. Önümüzdeki zamanlarda aramıza katılacak yeni arkadaşlar olacaktır. Şu an elimizde olan takım kalitesi de turu geçmek için yeterli olacaktır. "



"SNEİJDER İLE GÖRÜŞÜLÜYOR"

"Kulüp ve oyuncu görüşüyor. Eminim oyuncu için en iyisi olacaktır. Şu an maçı düşünüyorum."



TRANSFER

Transfer çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Tudor, ''Aramıza katılacak arkadaşlar olacak. Ama şu anki kadromuz bu turu geçmek için yeterli'' ifadelerini kullandı.