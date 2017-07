Şimdi şov zamanı

POPESCU

Yeni sezon öncesi Slovakya'daki kamp çalışmaları bugün sona erecek olan Galatasaray 'da gündem artık Östersunds maçı... İsveç ekibiyle yarın Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, yeni yıldızlarıyla sezonun ilk ciddi sınavında farklı galibiyet peşinde koşacak. Kampın tamamlanmasının ardından bugün İsveç'e hareket edecek olan Aslan'ın 12 günlük kampı boyunca öne çıkan isimler şöyle:G.Saray'da 7. sezonuna giren Muslera, yine sorumluluk almaktan kaçınmayan isimdi. Uruguaylı file bekçisi, hazırlık maçlarında kalesini gole kapadı. Selçuk'un yokluğunda kaptan çıktığı maçlarda orta alana kadar gelerek oyuna müdahale etti.Yeni transfer Gomis ile rekabete giren Eren Derdiyok, kampın en çalışkanlarından olmasına rağmen forma şansı zor. Hazırlık maçında Gyor'a karşı hırsı da öne çıktı. Ancak aldığı tekmelere rağmen oyundan çıkmamasının kurbanı oldu.Geçtiğimiz sezona iyi başlamasına rağmen sakatlık nedeniyle eleştirilen Tolga Ciğerci, Slovakya kampının en iyilerindendi. Koşularda performansı hiç düşmeyen Tolga, taktik idmanlarda ve iki hazırlık maçında orta alanın en iyi ismiydi. Selçuk'un yokluğunda Gyor'a karşı müthiş mücadele etti ve Tudor'dan büyük alkış aldı. Savaşçı ve istekliydi.Teknik direktör Igor Tudor'un kondisyon çalışmalarında en koşan Yasin Öztekin'di. Kampın en çalışkanı olarak öne çıkan oyunculardan olan Yasin, hazırlık maçlarındaki performansıyla da teknik heyet tarafından beğenildi. Podolski ve Bruma'nın yokluğunda forması en garanti oyuncu...Tartışmasız Maicon, takımın vazgeçilmezi olur. Hazır olarak geldi ve çıktığı her idmanda verilen görevi en iyi şekilde yaptı. Hazırlık maçlarındaki performansıyla kaleci Muslera'ya da güven verdi. Hava toplarındaki hakimiyeti, topu oyuna sokması ve yerinde kademeleri ile öne çıktı. 40 yıllık Galatasaraylı gibiydi. Yeni sezonda rakiplerin korkulu rüyası olur.Transferi büyük olay olan Belhanda, Gyor ile oynanan hazırlık maçında klasını konuşturdu. 40 dakika sahada kaldı ama isabetli pas yüzdesi, hücuma katkısı tartışmasızdı. Sneijder kadar etkisi olmayabilir ama Hollandalı'dan daha seri.Kamptaki sempatikliği ve çalışkanlığıyla taraftarın yeni sevgilisi olacak. Slovakya kampının ilk gününden itibaren ekstra çalışmalar yaparak açıklarını kapatmayı hedefledi. Antrenman sahasını en son terk eden isimlerden olan yıldız futbolcu Gomis, yeni sezon öncesi performansıyla sarı-kırmızılılara umut verdi.Sert idmanlarda en çok zorlanan isim Lionel Carole'dü. Koşularda hep en arkada kalan Carole, idman ve maç performasıyla kendisini affettirdi. Yeni bir sol bek gelene kadar bölgesinin vazgeçilmezi olur.Selçuk İnan, bu kampta çok yalnız kaldı. Eski neşesinden uzak görünen tecrübeli futbolcu, çalışmalarda ise profesyonelliğinden hiçbir şekilde ödün vermedi. Koşularda çok yoruldu zaman zaman geri kaldı ama hiç pes etmedi, tüm koşuları tamamladı.Kampın suskun futbolcuları arasında Sinan Gümüş vardı. İsmi sürekli Benfica ile anılan genç futbolcu, hazırlık maçlarında da etkisizdi.Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon kiralıktan dönen oyuncuları arasında bir tek Donk öne çıktı. Emrah Başsan ve Tarık Çamdal ise verilen şansı iyi değerlendiremedi. Donk, hazırlık maçları ve idmanlarda tam not aldı.Igor Tudor'un Slovakya kampı boyunca idmanlarda en önemli eksikliği sevgi oldu. Sneijder'i yaşadığı sorundan dolayı kampa almadı. Cavanda'yı kamptan kovdu, Semih ile tartıştı. Belhanda ve Gomis gibi yıldızları nasıl idare edeceği tartışma konulu olurken, kadrodaki birçok isme altyapı futbolcusu muamelesi yapması da dikkatlerden kaçmadı. Futbolcuların 12 gün boyunca yüzleri gülmezken, Tudor tavırlarını sevgiye dönüştürmez ise Galasaray'da her gün yeni bir sıkıntı ortaya çıkar.