Östersunds - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Östersunds ile eşleşen Galatasaray, eşleşmenin ilk ayağında İsveç'e konuk olacak. Östersunds-Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak, Östersunds-Galatasaray müsabakası hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsveç'in Östersunds takımıyla kozlarını paylaşacak. Östersunds ile Galatasaray arasındaki karşılaşma saat kaçta başlayacak, Östersunds Galatasaray maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte yanıtlar...
Östersunds - Galatasaray maçı saat 20.00'de
Östersund kentindeki Jamtkraft Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak ve Kanal D'den naklen yayınlanacak maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetecek. Sezonun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi'nde çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandan galibiyetle dönüp, 20 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da Östersunds ile oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor.
Zemin suni çim
Galatasaray, Östersunds deplasmanında suni çim zeminde mücadele verecek. Müsabakanın oynanacağı Jamtkraft Arena'nın zemininin suni çim olması nedeniyle sarı-kırmızılı oyuncular, bu şartlara uygun kramponlarla sahada yer alacak. Galatasaray, son olarak 2014-2015 sezonu Şampiyonlar Ligi grubunda Kazakistan'ın Astana ekibiyle, Astana Arena'nın suni çim zemininde maça çıkmış ve müsabaka 2-2 sonuçlanmıştı.
Eren ve Belhanda'nın oynama şansı düşük
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan iki oyuncunun Östersunds karşısına forma giyme ihtimali düşük. Slovakya kampı sırasında Macaristan ekibi Györ ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayan ve tedavileri süren Eren Derdiyok ile yeni transfer Younes Belhanda, bir süredir takımla çalışmalara katılamıyor.
Bu iki oyuncunun tedavilerinin yoğun bir şekilde devam ettiği ve maç saatine kadar son durumlarının kontrol edileceği duyuruldu
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:17
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Fener'den Emre zaferi
Toplam 24
Yorum
SÜPER_FENER HAYIRLI OLSUN.. AYKUT KOCAMAN BU OYUNCUYU DÜZELTİR. SAĞ TARAFADA LENS GELDİNMİ FENERİ DAHA KİMSE TUTAMAZ FORVETE İKİ TANE CANAVAR LAZIM
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Cengiz Ünder İtalyan devinde
Toplam 8
Yorum
20-25 MİLYON EURO YA ZOR ALIRSINIZ. KÖR GÖZLERE Şİ C. ÜNDER İ SEYRETMEK İNSANA ZEVK VERİYOR. POSİSYON ALIŞLARI, KALEYE İNİŞLERİ SONRA TOPA VURUŞLARI MÜKEMMEL. BÖYLE BİR FUTBOLCUYU AVRUPA DAN
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''Beşiktaş'ın çocuğu Gökhan İnler''
Toplam 4
Yorum
HCK / BJK ADAM GİBİ ADAMMIŞSIN HELAL OLSUN SANA KARAKTERLİ GÖKHAN. ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN. TEŞEKKÜRLER...
Östersunds - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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