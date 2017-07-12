 Mario Pasalic elden kaçıyor – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    elden kaçıyor

    Mario Pasalic elden kaçıyor
    'ın ön libero adaylarından birisi de bonservisi Chelsea'de olan ve geçtiğimiz sezon Milan'da kiralık olarak forma giyen Mario Pasalic'in talipleri artıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Pasalic için son olarak Leeds United ve Celtic devreye girdi. Fakat 22 yaşındaki ön liberonun transferinde Real Betis'in mutlu sona daha yakın olduğu vurgulandı.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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