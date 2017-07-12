Mariano transferi kesin gibi
Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği Lille'in sağ beki Sebastien Corchia, Sevilla'ya transfer oldu.
Galatasaray, sağ bek için Sevilla'dan Mariano ile anlaşma sağlarken, uzun süre gündemde olan bir başka futbolcu Sebastien Corchia ise Sevilla'nın yolunu tuttu.
Sevilla'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Fransız futbolcu için Sevilla'nın Lille kulübüne 5 milyon Euro ödemesi bekleniyor.
Bu gelişmenin ardından Mariano'nun Galatasaray'a transferinin önü tamamen açılmış oldu.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:38
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De Jong sürprizi
Toplam 16
Yorum
. çok sevdiğiniz sneijder
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Mariano transferi kesin gibi
Toplam 1
Yorum
cyanide Sevilla 26 yaşındaki oyuncuya 5m verir. Bizde adamların ellerinden çıkarmaya çalıştığı 31 yaşındaki adama 4m ve emekli ikramiyesi...
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Fener Lozan’da
Toplam 6
Yorum
mahmut --1 handikap 5000 bastım sportinge kazanacağımdan emınım aykut sen yan pasa boş koşuya bak tatmın ol
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