Mariano transferi kesin gibi

Galatasaray, sağ bek için Sevilla'dan Mariano ile anlaşma sağlarken, uzun süre gündemde olan bir başka futbolcu Sebastien Corchia ise Sevilla'nın yolunu tuttu.





Sevilla'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Fransız futbolcu için Sevilla'nın Lille kulübüne 5 milyon Euro ödemesi bekleniyor.



Bu gelişmenin ardından Mariano'nun Galatasaray'a transferinin önü tamamen açılmış oldu.