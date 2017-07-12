 Mariano transferi kesin gibi – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    transferi kesin gibi

    Mariano transferi kesin gibi

    'ın uzun süre ilgilendiği Lille'in sağ beki , 'ya transfer oldu.

    , sağ bek için 'dan ile anlaşma sağlarken, uzun süre gündemde olan bir başka futbolcu ise Sevilla'nın yolunu tuttu.

    Sevilla'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

    Fransız futbolcu için Sevilla'nın Lille kulübüne 5 milyon Euro ödemesi bekleniyor.

    Bu gelişmenin ardından Mariano'nun Galatasaray'a transferinin önü tamamen açılmış oldu.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:38
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