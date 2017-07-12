Mariano için geri sayım
Brezilyalı sağ bek için Sevilla ile el sıkışan G.Saray resmi açıklamayı Östersunds maçı sonrası yapacak.
SEVİLLA BAŞKANI DOĞRULADI
Galatasaray Kulübü, Mariano ile ilgili sessizliğini korurken Sevilla Başkanı Jose Castro'dan açıklama geldi. İspanyol basınına konuşan ve transferle ilgili net ifadeler kullanan Castro, "Mariano'ya ilgi var, görüşmelerimiz devam ediyor. Zamanı geldiğinde açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.
PARALAR BEKLERE GİTTİ
Mariano'ya imza attırmaya hazırlanan Galatasaray'da bir yandan da sağ bek bolluğu yaşanıyor. Sabri ile yollar ayrılmasına rağmen kadroda 3 tane daha sağ bek var: Martin Linnes, Pedro Luis Cavanda ve Tarık Çamdal... Cavanda'ya 1,8 milyon euro, Tarık Çamdal'a 4.7 milyon euro ve Linnes'e 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Galatasaray'ın kasasından 3 oyuncu için 8.5 milyon euro çıktı.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:36
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
janjok adamın yıllık ücreti BJK yıllık transfer masrafı kadar oyuncunun kabul etmesi için şuan bir sebep yok ki para isterse çine gider 15 mil alır
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
jordin hayal kurmayın adamın yıllık aldığı para tl cinsinden 33 milyon tl ki buda yalkaşık 8,8 milyon euro ki kira parasınada 5-6 aşağı istemezler
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
erkan kesicioglu 31 yasinda 3 sene rahat oynar ve kaliteli futbolcu , tarik camdalin 5milion euro eden futbol dünyasinda bu adami belese aldilar :)
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