 Mariano için geri sayım – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Mariano için geri sayım

    Mariano için geri sayım

    Brezilyalı sağ bek için ile el sıkışan G.Saray resmi açıklamayı Östersunds maçı sonrası yapacak.

    Sabri'yi gönderen ve sağ beke takviye yapmak isteyen Galatasaray, 'da forma giyen ve kulübüyle kesin olarak anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlayan Galatasaray'ın Sevilla kulübüne 4.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Oyuncu ile yıllık 2.2 milyon Euro karşılığında anlaşan sarı-kırmızılıların bu transferi, yarın Östersunds ile oynanacak eleme turu maçından sonra açıklaması bekleniyor.

    SEVİLLA BAŞKANI DOĞRULADI
    Galatasaray Kulübü, Mariano ile ilgili sessizliğini korurken Sevilla Başkanı Jose Castro'dan açıklama geldi. İspanyol basınına konuşan ve transferle ilgili net ifadeler kullanan Castro, "Mariano'ya ilgi var, görüşmelerimiz devam ediyor. Zamanı geldiğinde açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

    PARALAR BEKLERE GİTTİ
    Mariano'ya imza attırmaya hazırlanan Galatasaray'da bir yandan da sağ bek bolluğu yaşanıyor. Sabri ile yollar ayrılmasına rağmen kadroda 3 tane daha sağ bek var: Martin Linnes, Pedro Luis Cavanda ve Tarık Çamdal... Cavanda'ya 1,8 milyon euro, Tarık Çamdal'a 4.7 milyon euro ve Linnes'e 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Galatasaray'ın kasasından 3 oyuncu için 8.5 milyon euro çıktı.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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