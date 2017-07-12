G.Saray fiyat artırdı
Flamengo’dan Willian Arao için görüşmelerini sıklaştıran sarı-kırmızılı yönetim, 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki başarılı oyuncu için teklifini 5 milyon euro’ya çıkardı.
ORTA SAHADA GEÇİT VERMİYOR
İki kulüp arasındaki temasların devam edeceği belirtilse de Galatasaray'ın artık son teklifini yaptığı ve daha fazla fiyat artırmayı düşünmediği öğrenildi. Orta sahada tam bir 'top hırsızı' olarak bilinen Arao'nun transferinin gerçekleşmesi halinde De Jong ve Ryan Donk ile kesin olarak yollar ayrılacak. Tudor, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci ve Willian Arao üçlüsü arasında rotasyon uygulayacak.
WİLLİAN ARAO KİMDİR?
1992 doğumlu Brezilyalı orta alan oyuncusu Willian Arao, Flamengo'da oynuyor. Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico Goianiense, Botafogo takımlarında da forma giyen Brezilyalı futbolcu geçen sezon 30 maçta forma giydi ve 3 gol attı.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:25
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
janjok adamın yıllık ücreti BJK yıllık transfer masrafı kadar oyuncunun kabul etmesi için şuan bir sebep yok ki para isterse çine gider 15 mil alır
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
jordin hayal kurmayın adamın yıllık aldığı para tl cinsinden 33 milyon tl ki buda yalkaşık 8,8 milyon euro ki kira parasınada 5-6 aşağı istemezler
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
erkan kesicioglu 31 yasinda 3 sene rahat oynar ve kaliteli futbolcu , tarik camdalin 5milion euro eden futbol dünyasinda bu adami belese aldilar :)
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