 G.Saray fiyat artırdı – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    G.Saray fiyat artırdı

    G.Saray fiyat artırdı

    Flamengo’dan için görüşmelerini sıklaştıran sarı-kırmızılı yönetim, 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki başarılı oyuncu için teklifini 5 milyon euro’ya çıkardı.

    'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Sevilla'dan Mariano ile imza aşamasına gelen transfer komitesinin yeni adresi Brezilya... Teknik direktör Igor Tudor'un onayı ile Flamengo'dan Willian Arao ile yapılan görüşmeler yoğunlaştırıldı. 24 yaşındaki Willian Arao'yu mutlaka transfer etmek isteyen Cimbom, 3 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için Flamengo'ya 4 milyon euro bonservis bedeli teklif etmişti. Brezilya'dan gelen iddialara göre Galatasaray teklifini artırdı ve son yapılan görüşmede 5 milyon euro önerdi.

    ORTA SAHADA GEÇİT VERMİYOR
    İki kulüp arasındaki temasların devam edeceği belirtilse de Galatasaray'ın artık son teklifini yaptığı ve daha fazla fiyat artırmayı düşünmediği öğrenildi. Orta sahada tam bir 'top hırsızı' olarak bilinen Arao'nun transferinin gerçekleşmesi halinde De Jong ve Ryan Donk ile kesin olarak yollar ayrılacak. Tudor, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci ve Willian Arao üçlüsü arasında rotasyon uygulayacak.

    WİLLİAN ARAO KİMDİR?
    1992 doğumlu Brezilyalı orta alan oyuncusu , Flamengo'da oynuyor. Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico Goianiense, Botafogo takımlarında da forma giyen Brezilyalı futbolcu geçen sezon 30 maçta forma giydi ve 3 gol attı.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:25
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