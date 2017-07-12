 "Galibiyetle ayrılmak istiyoruz" – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    "Galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

    "Galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

    Galatasaray’ın başarılı futbolcusu , Östersunds maçında önemli olan şeyin kendilerinin ne yapacağı olduğunu belirterek, "Güzel bir şekilde konsantre olup yarın galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

    UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, yarın deplasmanda TSİ 20.00'de İsveç ekibi, Östersunds ile mücadele edecek.

    Karşılaşma öncesinden basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu , "iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Yarınki maçın gelmesi ve turnuvanın başlaması bizim için olumlu. Rakibimiz iyi bir durumda olabilir ama önemli olan bizim ne yapacağımız. Tamamen maça konsantre olmuş durumdayız. Yarın çok ciddi bir maç oynayacağız. Yapmamız gereken buradan galibiyetle dönmek. Suni çime alışkın değiliz. Güzel bir şekilde konsantre olup yarın galibiyetle ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:07
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