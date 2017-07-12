"Galibiyetle ayrılmak istiyoruz"
Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, Östersunds maçında önemli olan şeyin kendilerinin ne yapacağı olduğunu belirterek, "Güzel bir şekilde konsantre olup yarın galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.
Karşılaşma öncesinden basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, "iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Yarınki maçın gelmesi ve turnuvanın başlaması bizim için olumlu. Rakibimiz iyi bir durumda olabilir ama önemli olan bizim ne yapacağımız. Tamamen maça konsantre olmuş durumdayız. Yarın çok ciddi bir maç oynayacağız. Yapmamız gereken buradan galibiyetle dönmek. Suni çime alışkın değiliz. Güzel bir şekilde konsantre olup yarın galibiyetle ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:07
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Fener'den Emre zaferi
Toplam 60
Yorum
Zafer gelecegin ridvan dilmeninne laf yok kiskananlar catlasin kötü topcuda milli takimda neden oynuyor
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Milan'dan gençlik atılımı
Toplam 1
Yorum
haymanalı milan solo con te, milan sempre per te. forca ac milan .
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Maestro adayları Sosa ve De Jong
Toplam 3
Yorum
Erol Kocamış adamları transfer ediyorlar.akılsızca.bu juruzoviç ndiayenin alternatifi idi.şimdide onun alternatifii.turşunun suyunun suyu yani.
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