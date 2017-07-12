Galibiyete hasret
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme maçında yarın İsveç'in Östersunds takımına konuk olacak Galatasaray'ın son dönemdeki deplasman karnesi oldukça kötü.
SCHALKE SON OLDU
Galatasaray, Schalke 04 karşısında aldığı galibiyetin ardından Avrupa kupalarında çıktığı son 12 deplasman müsabakasından galibiyet çıkaramadı. Sarı-kırmızılı takım, galibiyete hasret geçen son 12 deplasman mücadelesinde 10 yenilgi alırken, 2 kez de rakipleriyle yenişemedi.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:04
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
janjok adamın yıllık ücreti BJK yıllık transfer masrafı kadar oyuncunun kabul etmesi için şuan bir sebep yok ki para isterse çine gider 15 mil alır
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
jordin hayal kurmayın adamın yıllık aldığı para tl cinsinden 33 milyon tl ki buda yalkaşık 8,8 milyon euro ki kira parasınada 5-6 aşağı istemezler
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
erkan kesicioglu 31 yasinda 3 sene rahat oynar ve kaliteli futbolcu , tarik camdalin 5milion euro eden futbol dünyasinda bu adami belese aldilar :)
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