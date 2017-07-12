 Galibiyete hasret – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Galibiyete hasret

    Galibiyete hasret

    UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme maçında yarın İsveç'in Östersunds takımına konuk olacak 'ın son dönemdeki deplasman karnesi oldukça kötü.

    Sarı-kırmızılı ekibin Östersunds karşılaşması öncesi, Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetinin üzerinden 4 yılı aşkın bir zaman geçti.

    SCHALKE SON OLDU
    , Schalke 04 karşısında aldığı galibiyetin ardından Avrupa kupalarında çıktığı son 12 deplasman müsabakasından galibiyet çıkaramadı. Sarı-kırmızılı takım, galibiyete hasret geçen son 12 deplasman mücadelesinde 10 yenilgi alırken, 2 kez de rakipleriyle yenişemedi.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:04
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