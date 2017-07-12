Galatasaray, İsveç'te
Galatasaray, bir süredir kamp yaptığı Slovakya'nın Bratislava şehrinden kalkan özel uçakla İsveç'in Östersund kentine geçti.
Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, terminal içinde bulunan otobüslerle maç saatinin bekleneceği otele geçti. Az sayıda taraftar takımı karşılamaya gelirken Sarı-kırmızılı taraftarlar havaalanının yakınına yaklaştırılmadı.
Galatasaray bu akşam maç öncesi son antrenmanını yapacak ve maç saatini bekleyecek.
Öte yandan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor ve Garry Rodrigues bu akşam saatlerinde düzenlenecek basın toplantısında maç öncesi açıklamalarda bulunacak.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:40
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Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 25
Yorum
ugur asıl senin gs li oldugun belliki aziz yıldırımın gitmesini istemiyormusun. bu kadar kötü yönetime sahip cıkan fb li değildir asıl
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Satalım kurtulalım
Toplam 33
Yorum
FB FB takımında bir çok maçta ilk 11 oynayan bir futbolcunun bel bölgesi bu kadar kalın olamaz
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Lens’ten ‘dönüş’ işareti
Toplam 8
Yorum
FB FB yönetimi, Sunderland yönetimine Lens olmazsa olmazımız değil algısı yaratarak transferi daha uygun hale getirmeye çalışıyor.
Galatasaray, İsveç'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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