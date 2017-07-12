 Galatasaray, İsveç'te – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Galatasaray, İsveç'te

    Galatasaray, İsveç'te

    Galatasaray, bir süredir kamp yaptığı Slovakya'nın Bratislava şehrinden kalkan özel uçakla İsveç'in Östersund kentine geçti.

    Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, terminal içinde bulunan otobüslerle maç saatinin bekleneceği otele geçti. Az sayıda taraftar takımı karşılamaya gelirken Sarı-kırmızılı taraftarlar havaalanının yakınına yaklaştırılmadı.

    Galatasaray bu akşam maç öncesi son antrenmanını yapacak ve maç saatini bekleyecek.

    Öte yandan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor ve Garry Rodrigues bu akşam saatlerinde düzenlenecek basın toplantısında maç öncesi açıklamalarda bulunacak.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:40
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