Ergün sır vermedi: Sneijder çalışıyor!

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, fikstür çekiminin ardından yaptığı açıklamada iyi bir sezon dilerken Sneijder'le ilgili de konuştu. Hollandalı yıldızın çalışmalarına Florya'da devam ettiğinin altını çizen Ergün, "Orada herhangi bir gelişme olduğu zaman mutlaka paylaşılacaktır ama şu anda çalışmalarına devam ediyor diyebiliriz" diye konuştu.