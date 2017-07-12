 De Jong sürprizi – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    De Jong sürprizi

    De Jong sürprizi

    Antalya’nın, ’da kadro dışı olan 32 yaşındaki tecrübeli orta sahayla ilgilendiği öğrenildi. Cim Bom’da da alacaklarına karşılık bonservisi vermeye hazır.

    'da transfer harekatı tam gaz devam ediyor. Kırmızı-beyazlıların Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Nigel de Jong için nabız yokladığı öğrenildi. Teknik direktör Igor Tudor'un kadrosunda düşünmediği ve çalışmalarını takımdan ayrı olarak İstanbul'da sürdüren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için temaslara başlandığı belirtildi. De Jong'un da yeşil ışık yakmasının ardından gerçekleşen ilk görüşmeden sonuç alınamadığı bildirildi.

    İKNA TURLARI SÜRÜYOR
    Akdeniz ekibinin, tecrübeli futbolcu için ısrarcı olduğu ve istediği rakam için tüm şartları zorladığı kaydedilirken, tarafların önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceği ifade edildi. Cimbom'un da 1 yıl daha kontratı olan De Jong'un alacaklarına karşılık bonservisini vermeye hazır olduğu vurgulandı.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:30
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