Belhanda ve Eren İsveç'e götürülecek

Diosgyor karşılaşmasında sakatlanarak oyunu terk eden Younes Belhanda ve Eren Derdiyok hakkında bilgi veren Yener İnce, "Her iki oyuncunun sakatlığı da darbeye bağlı. İkisinin de tedavileri iyi bir şekilde devam ediyor. Bu tedaviye de çok iyi cevap verdiler. Hedef maçımıza çok kısa süre var. Bu nedenle oynamaları konusunda kesin bir cevap vermek mümkün değil. Normal şartlarda tedavi süresi biraz daha uzun sürebilir. Biz iki oyuncuyu da İsveç'e götüreceğiz. Son dakikaya kadar da yoğun tedavi ile devam edip durumlarına bakacağız. Diğer tüm oyuncularla planlanan çalışmalar devam ediyor. Belhanda ve Eren dışında tüm oyuncularımız oynayacak durumdalar. Hocamız ile beraber planladığımız etkili çalışma planını uyguluyoruz. Bu sezon normalin üstünde yoğun ve kapsamlı hazırlanıyoruz. Gayet de iyi gidiyor. Eren ve Belhanda da inşallah en kısa sürede dönecek. Belirttiğim gibi hocamızla beraber iyi bir planlama yaptık" ifadelerini kullandı.