Belhanda ve Eren İsveç'e götürülecek
İsveç'te 13 Temmuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Östersund ile karşılaşacak Galatasaray'da sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce açıklamalarda bulundu.
Diosgyor karşılaşmasında sakatlanarak oyunu terk eden Younes Belhanda ve Eren Derdiyok hakkında bilgi veren Yener İnce, "Her iki oyuncunun sakatlığı da darbeye bağlı. İkisinin de tedavileri iyi bir şekilde devam ediyor. Bu tedaviye de çok iyi cevap verdiler. Hedef maçımıza çok kısa süre var. Bu nedenle oynamaları konusunda kesin bir cevap vermek mümkün değil. Normal şartlarda tedavi süresi biraz daha uzun sürebilir. Biz iki oyuncuyu da İsveç'e götüreceğiz. Son dakikaya kadar da yoğun tedavi ile devam edip durumlarına bakacağız. Diğer tüm oyuncularla planlanan çalışmalar devam ediyor. Belhanda ve Eren dışında tüm oyuncularımız oynayacak durumdalar. Hocamız ile beraber planladığımız etkili çalışma planını uyguluyoruz. Bu sezon normalin üstünde yoğun ve kapsamlı hazırlanıyoruz. Gayet de iyi gidiyor. Eren ve Belhanda da inşallah en kısa sürede dönecek. Belirttiğim gibi hocamızla beraber iyi bir planlama yaptık" ifadelerini kullandı.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:03
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
janjok adamın yıllık ücreti BJK yıllık transfer masrafı kadar oyuncunun kabul etmesi için şuan bir sebep yok ki para isterse çine gider 15 mil alır
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
jordin hayal kurmayın adamın yıllık aldığı para tl cinsinden 33 milyon tl ki buda yalkaşık 8,8 milyon euro ki kira parasınada 5-6 aşağı istemezler
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
erkan kesicioglu 31 yasinda 3 sene rahat oynar ve kaliteli futbolcu , tarik camdalin 5milion euro eden futbol dünyasinda bu adami belese aldilar :)
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