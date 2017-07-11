Yıldız isim Galatasaray'a veda etti
Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı'nda üç sezon forma giydikten sonra İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a transfer olan Sırp oyuncu Vladimir Micov, veda mesajı yayımladı.
Sırp basketbolcu, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, Galatasaray Odeabank'ta önemli başarılar yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Evimde gibi hissettiğim Galatasaray'da, Türkiye'nin en büyük taraftarıyla birlikte tarihi bir zaferle Avrupa Kupası şampiyonluğunu kazandığımız için çok mutluyum. Üç yılda birçok arkadaşlıklar edindim. Türkiye sıcakkanlı insanları olan bir ülke. Fakat her güzel hikayenin bir sonu var. Üç yıl boyunca çok büyük bir kulübün parçası olmaktan dolayı buradan gururla ayrılıyorum. Geride kalan üç sezon için bana destek olan herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum."
Galatasaray Kulübü de hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği Micov'a yeni kariyerinde başarılar diledi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 12:04
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Forvete Tangocu
Toplam 2
Yorum
HAREKET KATAR TANGOCU ALSIN GS . EN AZINDAN DEDE DEĞİL. HİÇ OLMAZSA GS YA HAREKET KATAR. BASTIR TUDOR HOCA.
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 43
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west1905 abartmayın beyler 31 yasında adam öldürdünüz adamı sanki genc yetenekli oyuncuları almak kolay gibi onlar dahada tuzlu.
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Yeni hedef Luis Nani
Toplam 17
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ufuk Artık q7 binin çine satılması gerek. pepe iş yapar ama nani cacık