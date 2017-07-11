Tarık Çamdal’a 4.5 milyon euro!
Çek basınında dün ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Geçen sezonu Eskişehirspor'da kiralık geçiren Tarık Çamdal'a, Çekya ekiplerinden Slavia Prag'ın talip olduğu ve Cimbom'a 4.5 milyon euro bonservis önerdiği dile getirildi. Sosyal medyadaki Fotbalovy Insider hesabından yayılan haber taraftarı heyecanlandırsa da sarı-kırmızılı yöneticiler böyle bir teklifin olmadığını dile getirdiler.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
Tarık Çamdal’a 4.5 milyon euro! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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