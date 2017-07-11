 Tarık Çamdal’a 4.5 milyon euro! – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    ’a 4.5 milyon euro!

    <a href="/index/tarik-camdal?id=76117d41-eda9-4a74-8fd4-9d89b27ed1df" class="" rel="tag">Tarık Çamdal</a>’a 4.5 milyon euro!

    Çek basınında dün ilginç bir iddia ortaya atıldı.

    Geçen sezonu Eskişehirspor'da kiralık geçiren 'a, Çekya ekiplerinden 'ın talip olduğu ve Cimbom'a 4.5 milyon euro bonservis önerdiği dile getirildi. Sosyal medyadaki Fotbalovy Insider hesabından yayılan haber taraftarı heyecanlandırsa da sarı-kırmızılı yöneticiler böyle bir teklifin olmadığını dile getirdiler.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:24
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